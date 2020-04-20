مقتل 13 إرهابياً في صلاح الدين

تمكن سلاح الجو العراقي من القضاء على 13 إرهابياً وتدمير أوكار لهم في محافظة صلاح الدين شمال شرق بغداد.

نائب قائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن جاسم محمد، ذكر أن العمليات الجوية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عناصر لعصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن القضاء على 13 إرهابيا وتدمير عدد من أوكارهم، بحسب ما نقل موقع السومرية نيوز.

في سياق أخر، أعلن مصدر أمني عراقي أن التفجير الإرهابي بعبوة ناسفة، الذي استهدف أمس آلية عسكرية في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة في محافظة ديالى، والهجوم الذي نفذه إرهابيون من تنظيم داعش بعد التفجير أسفرا عن مقتل جندي عراقي وإصابة أربعة آخرين.