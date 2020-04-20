وزير النقل يتفقد مشروع انشاء الخط الحديدي لنقل الاحضارات الحصوية

تفقد وزير النقل المهندس على حمود اليوم الأعمال النهائية من مشروع انشاء الخط الحديدي لنقل الاحضارات الحصوية ومشروع تركيب سكة القطار على الجسر السككي بين القصير – شنشار جنوب حمص.

وشملت الجولة على جبهات عمل المشروع الخدمي الاقتصادي الذي يربط مقالع حسياء بمحطة قطينة.

وتكمن أهمية المشروع في استثمار القطارات وتوظيف النقل السككي لنقل كميات كبيرة من الاحضارات الحصوية المستخدمة في أعمال البناء عوضاً عن نقلها بالشاحنات الأمر الذي يخفض تكاليف مواد البناء ويوفر في عملية شحنها الآمن بالقطارات وبالكميات الكبيرة ومساهمتها بتخفيف الازدحام والضغط على الشبكة الطرقية والحوادث المرورية والحد من من التلوث البيئي بالإضافة إلى تنشيط اليد العاملة وذلك بالتوازي مع تنفيذ إجراءات الوقاية والتعقيم للآليات الإنتاجية والهندسية والمجابل .

وشدد حمود على المواصفات الفنية للمشروع وضرورة وضعه في الخدمة بأقرب وقت، مثنياً على جهود العمال في المؤسسة العامة للخطوط الحدية السورية والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحدية وشركات القطاع العام المنفذة الإنشاءات العسكرية والطرق والجسور البناء والتعمير الإسكان العسكري والتي لم تتوانى عن تنفيذ العمل واستمرار الإنتاج رغم ظروف تعليق الدوام وغيرها من إجراءات احترازية .

يذكر أنه تبلغ طاقة النقل المقدرة للمشروع نقل كمية 3 مليون طن من الاحضارات الحصوية سنوياً ونسبة التنفيذ لغاية تاريخه وصلت لحوالي 93 % .

البعث ميديا || حمص – صديق محمد