أكثر من «167» ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم

وفقاً لأخر إحصائية لوكالة فرانس برس استندت إلى مصادر رسمية فإن انتشار فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 167 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي، مشيرة الى أنه تم تسجيل أكثر من مليونين و437 ألفاً و170 إصابة رسمياً في 193 بلداً ومنطقة.

إلى ذلك أعلنت السلطات الألمانية رفعاً جزئياً للقيود، فيما دعت المستشارة أنغيلا ميركل إلى الانضباط واعتبرت أن المضي بسرعة كبيرة سيكون خطأ.

وفي الدنمارك أعادت عدة شركات صغيرة فتح أبوابها بينما بدأت النروج فتح حضانات الأطفال رغم مخاوف بعض الأولياء في حين خففت في فرنسا إجراءات الحجر في دور رعاية المسنين، وأنهت غانا الحجر في منطقتين مهمتين من البلاد.