أمريكا.. 1433 وفاة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1433 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جامعة جونز هوبكنز المعنية بتتبع حالات الإصابة والوفاة بالفيروس قولها في أحدث بياناتها: إن فيروس كورونا حصد أرواح 1433 شخصا خلال 24 ساعة في انخفاض بالمقارنة مع الحصيلة المسجلة في الليلة السابقة والتي كانت 1997 لتصل بذلك الحصيلة الاجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42094 وفاة.

وأضافت الجامعة إن عدد الإصابات ارتفع كذلك إلى 784 ألف إصابة بعد أن كانت أمس 759086 إصابة فيما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 72 ألفا.

ونيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد 19 في الولايات المتحدة على الرغم من أنها تجاوزت أسوأ ما في هذه الأزمة على ما يبدو.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو الاثنين إن الولاية سجلت 478 وفاة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة وفيات منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية شباط الماضي الدولة الأكثر تضررا جراء هذا الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو عدد الإصابات.