استجابة لما نشره البعث ميديا.. تربية ريف دمشق تعزز الاجراءات الاحترازية على باب دائرة الامتحانات

استجابت مديرية تربية ريف دمشق لما تم نشر على صفحة شبكة البعث ميديا الرسمية على فيسبوك حول الازدحام على الباب الخارجي لدائرة الامتحانات، وبينت المديرية أن الازدحام لوحظ على الباب الخارجي للدائرة، فتم تكليف عناصر الجاهزية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وفرع مرور دمشق لتنظيم التواجد والتباعد بين المراجعين.

وأضافت مديرية التربية بريف دمشق: مع العلم أن الإجراءات الاحترازية داخل الدائرة منظمة وتراعي تسهيل إجراءات التسجيل من خلال اللجان المكلفة بالعمل بإشراف المدير المساعد ورئيس الدائرة بهدف تخفيف الازدحام وتنظيم العمل وتبسيط عملية التسجيل.

كما تم تخصيص باب للدخول وآخر للخروج منعاً للتدافع والازدحام، حيث يشهد الشارع الملاصق للدائرة حركة سيارات ذهاباً وإياباً.

وأوضح مدير التربية ماهر فرج في تصريح لـ “لبعث ميديا” أن هذا اليوم هواليوم الثاني و الأخير للفترة التي أعلنت عنها وزارة التربية للطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم التسجيل في الفترة الأولى التي انتهت في نهاية شهر شباط الماضي، مشيراً إلى ان فترة التسجيل شهدت إقبالاً كبيراُ من المواطنين علماً أن فترة الدوام تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً ليتمكن جميع المراجعين من الاستفادة من فترة التسجيل حيث بلغ عدد المسجلين في اليوم الأول حوالي / 250 / طالب وطالبة لشهادة التعليم الأساسي والثانوي.

البعث ميديا