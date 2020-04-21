الأمم المتحدة: كورونا يهدد 265 مليون شخص بالجوع

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن “عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا”.

وذكر كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحث والتقييم والمراقبة في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين اليوم “أن كوفيد 19 يمثل كارثة محتملة لملايين يعيشون على المحك بالفعل”.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن أكثر من مليونين و480 ألف شخص فيما توفي منهم نحو 170 ألف حالة.