21, 04, 2020 - 1:13 مساءً
طقس-الحرارة-ارتفاع بالحرارة

الحالة الجوية خلال الـ24 ساعة القادمة

محليات   103

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا وحارا نسبيا وسديميا بشكل عام مع ظهور بعض السحب العالية، وبقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة على المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية ويكون الجو صحوا وحارا نسبيا وسديميا بشكل عام.

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