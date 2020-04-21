العثور على أسلحة أمريكية من مخلفات الإرهابيين بريفي درعا والسويداء

عثرت الجهات المختصة على أسلحة وذخيرة بينها صواريخ تاو أمريكية الصنع وبنادق حربية غربية المنشأ وأجهزة اتصال من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريفي درعا والسويداء.

ووفقاً لوكالة سانا فإن الجهات المختصة وبالتعاون مع الأهالي عثرت على أسلحة وذخيرة من بينها “صواريخ تاو وصواريخ محمولة على الكتف وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات خفيفة ومتوسطة من بينها نوع (دوشكا) وبنادق حربية آلية من منشأ غربي وقواذف (آر بي جي) مع عدد كبير من قذائفها وحشواتها وقذائف هاون وقواعد لإطلاقها وطائرة استطلاع مسيرة وكاميرات مراقبة متطورة وأجهزة اتصال إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر”.