بأياد وطنية.. إطلاق خط آلي ينتج 100 كمامة بالدقيقة في حلب

تلبيةً لحاجة السوق من الكمامات الطبية وتعزيز إجراءات التصدي لفيروس كورونا، أطلقت الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب “زنوبيا وشمرا” خطاً آلياً جديداً ينتج 100 كمامة بالدقيقة، وذلك بحسب مدير الشركة المهندس محمود الغفير الذي أوضح أن خط الإنتاج تم تصنيعه بأياد محلية ضمن نهج التشاركية مع القطاع الخاص.

ومن جانبه بين الدكتور أحمد حبيب من جامعة حلب أن تصنيع خط الإنتاج يتم بالاعتماد على المواد الأولية المتوفرة وتصل الطاقة الانتاجية للخط إلى 100 كمامة بالدقيقة وبمواصفات وشروط قياسية عالمية.

الى ذلك لفت محمد عساف مدير مؤسسة المشرق للصناعات الطبية والمخبرية إلى أن خط إنتاج الكمامات الجديد تم تركيبه ووضعه بالإنتاج بالتشاركية مع الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب وتم تأمين المواد الأولية.

يذكر أن شركة “زنوبيا وشمرا” كانت قد بدأت بإنتاج الكمامات وبشكل يدوي بالاعتماد على آلات الخياطة المتوفرة تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.