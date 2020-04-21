بالإجماع.. الأمم المتحدة تتبنى قرارا بإتاحة اللقاحات المستقبلية ضد “كورونا” لجميع الدول

بإجماع أعضائها الـ 193 دولة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات المستقبلية ضد فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وبينت وكالة الصحافة الفرنسية: أن القرار الذي جرى التصويت عليه أمس يتمحور حول الاستجابة الصحية لفيروس كورونا المستجد، ويدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة الفيروس، وتكثيف التنسيق بما في ذلك مع القطاع الخاص، كما ينص على تأكيد الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية في الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.

ويدعو القرار الذي تقدمت به المكسيك الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أن الموارد المخصصة تضمن الوصول العادل والشفاف والمنصف والفعال في الوقت المناسب إلى الوسائل الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية ضد كوفيد 19 كما يشدد على أهمية أن يكون كل ما سلف متاحا لجميع المحتاجين إليه ولا سيما البلدان النامية.

ويأتي هذ القرار بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح لوباء كورونا في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنعة للأدوية ومختبرات الأبحاث في العالم سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح للفيروس الذي أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 167 ألف شخص من أصل أكثر من مليونين و437 ألف حالة إصابة