بوتين وروحاني: استمرار المشاورات حول عملية أستانا بشأن سورية

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي اليوم ضرورة الاستمرار في المشاورات حول عملية أستانا بشأن سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الرئيس بوتين قوله خلال الاتصال إنه “من الضروري استمرار المشاورات بين روسيا وإيران حول عملية أستانا إضافة إلى المحادثات الثلاثية مع تركيا”.

من جانبه شدد روحاني وفقاً لبيان الرئاسة الإيرانية على ضرورة مواصلة المشاورات الثلاثية في إطار عملية أستانا وتطوير التعاون والمحادثات مع روسيا حول القضايا الإقليمية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت أمس أن وزراء خارجية البلدان الضامنة لمسار أستانا (روسيا وإيران وتركيا) سيجرون محادثات عن بعد حول الوضع في سورية في 22 الجاري.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد ثلاثة عشر اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً

وبيّن روحاني خلال الاتصال أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يقومان بأعمال استفزازية في المنطقة مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال تمارس الضغوط على إيران على الرغم من تفشي فيروس كورونا وتحول دون حصول طهران على قرض من صندوق النقد الدولي.

ولفت روحاني إلى أهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين إيران وروسيا في مكافحة وباء كورونا.

ووصف الرئيسان روحاني وبوتين العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها استراتيجية مؤكدين ضرورة العمل من أجل تطويرها والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين الجانبين.