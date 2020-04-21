تردي الأوضاع الاقتصادية يشعل فتيل الاحتجاجات في لبنان

شهدت عدة مدن ومناطق لبنانية احتجاجات اليوم بسبب استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن أعدادا كبيرة من المحتجين تجمعوا في ساحة الشهداء وسط بيروت وانطلقوا بالسيارات في شوارع المدينة رافعين الإعلام اللبنانية.. في تاكيد منهم على مواصلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل عدة أشهر.

كما تجمع عدد من المحتجين عند تقاطع الرينغ للانطلاق نحو قصر الأونيسكو تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني.

وفي طرابلس وصيدا والمتن وبعلبك وجونية نظمت احتجاجات مماثلة رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمطالبة بمحاربة الفساد.

وكان لبنان شهد منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد المالي ومحاسبة الفاسدين.