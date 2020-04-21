طفلة متوفية تظهر فجأة على زجاج نافذة والديها

فوجئ أبوين كنديين حين وجدا ملامح وجه ابنتهما التي توفيت منذ شهر منطبعة على زجاج النافذة عقب هبوب عاصفة قوية.

وبحسب مصادر، فقد طبعت الطفلة جيليان، صاحبة الأربعة أعوام، قبلة فوق زجاج النافذة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

وجعلت العاصفة وجه الفتاة يظهر على الزجاج، فحاولا إيجاد طريقة للاحتفاظ بالبصمة التي تركتها فتاتهما.

حيث استعان الأب والأم بالشرطة لحفظ البصمة ورفعها، وقالت الأم: “تم ذلك باحترافية كبيرة، لقد دهشت وظللت أبكي”.

يذكر أن الفتاة توفيت بشكل مفاجئ، حيث عادت من المدرسة وهي تعاني من الحمى وارتفاع درجة الحرارة.