في رمضان.. توزيع 200 الف طن من السلع الاساسية في إيران

أعلن وزير “الصناعة والمناجم والتجارة الايراني” رضا رحماني، بانه سيتم توزيع نحو 200 الف طن من السلع الأساسية لتنظيم الاسواق خلال شهر رمضان المبارك والحيولة دون ارتفاع الاسعار.

وقال رحماني في تصريح له مساء الاثنين، انه في ضوء ازدياد الطلب على بعض السلع خلال شهر رمضان المبارك، سيتم توزيع نحو 200 الف طن من السلع من احتياطيات وواردات السلع الاساسية والضرورية بالسعر الحكومي المدعوم وهو 4200 تومان للدولار الواحد.

واضاف، انه سيتم خلال شهر رمضان المبارك توزيع اكثر من 50 الف طن من الارز و 50 الف طن من السكر و 50 الف طن من زيت الطعام و 15 الف طن من لحم الدجاج و 10 الاف طن من اللحوم الحمراء اضافة الى كميات من التمر بالقدر الكافي وباسعار تنظيم الاسواق على مستوى البلاد.

واوضح بانه تم اصدار التعليمات اللازمة لدوائر وزارة الصناعة في المحافظات لتعزيز مراقبة الاسعار في الاسواق خلال شهر رمضان المبارك للحيلولة دون التذبذبات غير الاعتيادية للاسعار خاصة ما يتعلق باللحوم والارز والزيت والسكر والتمر وانواع الفواكه والحلويات ومنتوجات الالبان، من اجل دعم المستهلكين والمنتجين على السواء.