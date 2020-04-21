كورونا يتجاوز 2.5 مليون إصابة حول العالم

أظهرت معطيات موقع “Worldometer” المتخصص في رصد الأرقام المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أن عدد الإصابات بلغ مليونين ونصف مليون، حتى ظهر الثلاثاء، فيما وصل عدد الوفيات حول العالم إلى 172 ألفاً، وبلغ عدد المتعافين 659 ألفاً.

وأظهرت معطيات موقع “Worldometer” المتخصص في رصد الأرقام المتعلقة بانتشار الفيروس، أن إصابات كورونا بلغت حول العالم مليونين و505 آلاف و443 إصابة.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات، بـ787 ألفاً و960، تلتها إسبانيا بـ204 آلاف و178، ثم إيطاليا بـ181 ألفاً و228، وفرنسا بـ155 ألفاً و383، وألمانيا بـ147 ألفاً و103.

وبلغ عدد إصابات كورونا في الصين 82 ألفاً و758، حسب الموقع، كما تجاوز عدد الوفيات حول العالم 172 ألفاً، وبلغ عدد المتعافين 659 ألفاً.

كمان أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم إن عدد المصابين بمرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز عتبة 2.5 مليون شخص.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغت مليونين و501 ألف و156 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 171718 وفاة أما عدد المتعافين فبلغ 659589 ألف حالة.