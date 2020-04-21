مدير مشفى الباسل في حمص يوضح لـ البعث ميديا حقيقة الاحتفاظ بجثمان سيدة متوفاة

بعد تسجيل حالة وفاه لمريضة بتاريخ 19\4 في مشفى الباسل بكرم اللوز في حمص، وتحفظ إدارة المشفى على تسليم الجثمان لذويها, الأمر الذي أثار موجة من الإشاعات وتناقض الأخبار حول الحادثة.. وحسماً للجدل والوقوف على الحقيقة توجهت مراسلة (البعث ميديا) في حمص إلى مديرية صحة حمص التي وجهت الأمر بدورها لمدير مشفى الباسل الدكتور ناصر إدريس والذي أوضح أن المريضة 54 سنة راجعت المشفى بقصة مرضية – حادث وعائي دماغي وهي بـ (حالة سبات) .

وأضاف إدريس المتوفاة كانت تعاني من ورم نقوي عديد مع ارتفاع ضغط شرياني ,وتم إدخالها الى قسم العناية المشددة الاسعافية من قبل الطبيب المناوب, وبسياق الفحص السريري والفحوص المخبرية والشعاعية المرافقة، وذلك عقب دخولها للمشفى بوقت قصير جدا (حيث وصلت للمشفى حوالي الساعة 12 ظهراً), تبين وجود مشكلة تنفسية, وحدث للمريضة قصور تنفسي ليصار لوضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف إدريس قرر أطباء الصدرية أخذ مسحة للفحص (عينة للاختبار ) بعد أن فارقت المريضة الحياة, وذلك اعتماداً على الفحص السريري والفحوص المخبرية والشعاعية ضمن الإجراءات المعمول بها اعتماداً على البروتوكولات الطبية في مثل هذه الحالة..

وأضاف ادريس بأنه تم التحفظ على تسليم الجثمان لذوي الفقيدة وسيبقى في المشفى ريثما تصدر نتيجة التحليل, ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة حالياً.

وقال إدريس إن المشفى أحدث شعبة أمراض صدرية وتنفسية مع إسعاف صدري, ضمن قسم معزول تماما عن المشفى حرصاً على سلامة المرضى ومرافقيهم والكادر الطبي والتمريضي, منوها إلى أن القسم مجهز بكافة المستلزمات (أجهزة تنفس – أشعة – مخبر- أطباء –تمريض) مخصصين للعمل بالقسم على مدار 24 ساعة وتم وضع ملصقات بكافة إرجاء المشفى للدلالة على قسم الصدرية ليتم مراجعته من قبل أي مريض يعاني من ترفع حروري يترافق مع سعال أو ذلة تنفسية, كما يمكن مراجعة شعبة الصدرية دون الدخول للمشفى.. حرصاً على سلامة الجميع.. داعيا المواطنين الذين يعانون من أي أعراض تنفسية او صدرية مراجعة الشعبة الصدرية للاطمئنان على صحتهم.

البعث ميديا || حمص – سمر محفوض