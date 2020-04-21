مزوّدة بصواريخ “كاليبر”..سفينة عسكرية روسية تتجه إلى البحر المتوسط

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي عن إرسال سفينة عسكرية تحمل صواريخ مجنحة من نوع “كاليبر” إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقالت القيادة العسكرية البحرية للأسطول في بيان: إن “السفينة “أوريخوفو زويفا” المجهزة بصواريخ مجنحة من نوع “كاليبر” انطلقت من البحر الأسود باتجاه مضيق البوسفور والدردنيل لتعبر منه إلى البحر الأبيض المتوسط وتنضم إلى القوات البحرية الروسية الموجودة هناك”.

ويعد صاروخ “اليبر” الذي صمم عام 2012 من الأسلحة ذات الدقة العالية، ويمكن أن يستخدم كصاروخ مجنح يحلق منخفضا حتى ارتفاع 30 مترا وقد يستخدم كصاروخ باليستي يحلق على ارتفاع عال.

المصدر: وكالة سبوتينك