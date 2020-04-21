مطالبات أوروبية برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية عن سورية

تتوالى الأصوات الأوروبية المطالبة برفع الإجراءات القسرية والعقوبات الظالمة المفروضة سورية.

حيث طالبت عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك كاترجينا كونيتشنا بإنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سورية،وأعربت، في تصريح لها في براغ اليوم، عن معارضتها لمبدأ فرض هذه الإجراءات من أساسه مشيرة إلى عزمها دعوة نائب رئيس المفوضية الأوروبية لرفعها.

ولفتت إلى أنها وقفت بالفعل وراء اقتراح طرح في البرلمان الاوروبي سابقا بإنهاء مثل هذه الإجراءات الفاقدة للمعنى المفروضة على دول أظهرت مقدرة أكثر فعالية بالتصدي لفيروس كورونا من بعض الأجهزة الغربية، موجهة التحية إلى الشعب السوري.