معلا: اتحاد كرة السلة حصل على الاستقلالية المالية

أكد رئيس “الاتحاد الرياضي العام” فراس معلا، انه تم منح اتحاد كرة السلة الاستقلالية المالية كونه يملك جماهيرية واسعة إضافة إلى تطبيق نظام الاحتراف فيه.

وأوضح معلا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الاتحاد الرياضي العام، أن مباريات منتخب سورية لكرة السلة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا المقررة في تشرين الأول القادم ستقام في صالة الفيحاء بدمشق بعد إكمال صيانتها وتجهيزها وفق المواصفات الدولية.

وأشار إلى إمكانية عودة الدوي السوري الممتاز الشهر القادم دون حضور جماهيري، اذا لم يستجد أي تطورات مرتبطة بفيروس كورونا.

بدوره قال رئيس “اتحاد كرة السلة” جلال نقرش، إن الاستقلالية المالية ستخفف الروتين وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وستتيح للاتحاد مكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين، مشيراً إلى أن هذه الاستقلالية ستتضمن مصاريف الدورات التدريبية والتحكيمية وأجور الحكام والعاملين ضمن الاتحاد أما كل ما يخص المنتخبات ومعسكراتها الخارجية فسيشرف على نفقاتها المكتب التنفيذي.

وكشف نقرش أن العمل جار على صيانة صالة الحمدانية في حلب التي تعد من أكبر صالات الشرق الاوسط وصيانة كلاً من صالة الفيحاء بدمشق وصالة المدينة الرياضية لاستقبال مباريات محلية ودولية وصالة طرطوس لاستقبال المباريات المحلية.

وأكد نقرش أن صالة الحمدانية في حلب ستكون خلال أشهر من أفضل صالات المنطقة كذلك الأمر بالنسبة لصالة الفيحاء في دمشق، بالإضافة إلى صيانة ملعب كرة السلة في طرطوس لتخديم الفرق في المحافظة.

وأوضح ان مدرب منتخب الرجال لكرة السلة هادي درويش لم يتغير، مشيراً إلى أن الموافقة تمت على استقدام مدربين أجانب للفئات العمرية لبناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة في الاستحقاقات القادمة.