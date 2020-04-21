ميدفيديف: ما يحصل في أسواق النفط يشبه “المؤامرة”

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن ما يحدث في أسواق النفط يشبه “المؤامرة”، داعيا إلى بيع النفط وفق اتفاق “الشراء بضمان الحد الأدنى”.

وقال ميدفيديف على فيسبوك: “ما نشهده بقضية العقود الآجلة للنفط يشبه جدا مؤامرة السوق ونحن بناء على خبرتنا

في قطاع الغاز نعرض بيع النفط على أساس خذ أو أدفع ونحن مستعدون لمناقشة هذا الخيار مع شركائنا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ويقضي اتفاق “الشراء بضمان الحد الأدنى” بالتزام المشتري بشراء كمية معينة من المنتجات أو دفع غرامة في حال الفشل في شراء الحد الأدنى المتفق عليه من المنتجات.. وكانت روسيا قد اعتمدت هذه المعادلة في عقود الغاز مع بعض الزبائن.

وجاءت تصريحات ميدفيديف على خلفية هبوط سعر العقود الآجلة لخام غربي تكساس المتوسط تسليم أيار إلى ما تحت الصفر لأول مرة في التاريخ.. ووصل سعر البرميل الواحد من النفط الأمريكي إلى سالب 37 بسبب امتلاء المستودعات والطلب المنخفض.