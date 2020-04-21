هبوط في الأسهم الأمريكية مع انهيار العقود الآجلة للنفط الأمريكي

هبطت الأسهم الأمريكية أمس بعد أن تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ وهو ما يبرز الفوضى التي أطلقتها جائحة فيروس كورونا إلى الاقتصاد العالمي.

وذكرت رويترز أن المؤشر داو جونز الصناعي أنهى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 592.05 نقطة أو 2.44 بالمئة إلى 23650.44 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 51.40 نقطة أو 1.79 بالمئة ليغلق عند 2832.16 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 89.41 نقطة أو 1.03 بالمئة إلى 8560.73 نقطة.