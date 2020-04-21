21, 04, 2020 - 1:14 مساءً

وزارة الخارجية تستأنف عملها في حمص

سورية   50

 

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن استئناف العمل في المكتب القنصلي في مدينة حمص لاستلام المعاملات المتعلقة بالفواتير التجارية والوكالات وطلبات تمديد زيارة سورية للمغتربين طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

يذكر أن الوزارة كانت أعلنت في السادس من الشهر الجاري استئناف العمل بالمكتب القنصلي في مدينة حلب لإنجاز المعاملات المتعلقة بالفواتير التجارية وتمديد موافقات زيارة سورية للمغتربين المكلفين من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

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