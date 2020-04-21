1433 وفاة جديدة بـ”كورونا” في أمريكا خلال 24 ساعة

أعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل 1433 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت جامعة جونز هوبكنز المعنية بتتبع حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في أحدث بياناتها: إن فيروس كورونا حصد أرواح 1433 شخصا خلال 24 ساعة في انخفاض بالمقارنة مع الحصيلة المسجلة في الليلة السابقة والتي كانت 1997 لتصل بذلك الحصيلة الاجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42094 وفاة، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

مضيفة بأن عدد الإصابات ارتفع كذلك إلى 784 ألف إصابة بعد أن كانت أمس 759086 إصابة، فيما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 72 ألفا.

بدوره قال حاكم نيويورك أندرو كومو الاثنين إن الولاية سجلت 478 وفاة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة وفيات منذ أكثر من أسبوعين.