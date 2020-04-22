22, 04, 2020 - 7:55 مساءً

إعادة عمل مندوبي النقل في لجنة الحرم الجمركي

محليات   118

أعلنت وزارة النقل أن مندوبي النقل المشاركين في لجنة الحرم الجمركي بـ “دمشق وريفها ودرعا وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة” سيعودون الى العمل والكشف الفني على المركبات الآلية وتنظيم ضبط الحرم الجمركي.

وأكدت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها بالمحافظات المذكورة أعلاه “السماح لمندوبي النقل المشاركين في لجنة الحرم الجمركي بالدوام والعمل لدى الأمانات الجمركية وإلى أن الغاية من ذلك لكي يقوموا بالكشف الفني على المركبات الآلية وتنظيم ضبط الحرم الجمركي مع الاستمرار بتعليق العمل وتوقفه في كل مديريات النقل بالمحافظات حتى إشعار آخر”.

وكانت وزارة النقل أصدرت في التاسع عشر من الشهر الماضي تعميما يقتضي بإيقاف العمل لدى مديريات النقل في المحافظات حتى اشعار أخر اعتبارا من 22-3-2020 في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

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