الاحتلال التركي يواصل انتهاكاته في مدينة رأس العين

واصلت قوات الاحتلال التركي انتهاكاتها وممارساتها الإجرامية بحق أهالي مدينة رأس العين المحتلة حيث أدخلت دفعات جديدة من عشرات عائلات مرتزقتها الإرهابيين إلى المدينة لإسكانهم في منازل أصحابها الأصليين الذين تم تهجيرهم من المدينة من الاحتلال ومرتزقته.

وقالت مصادر أهلية في مدينة رأس العين إن قوات الاحتلال التركي أدخلت 150 عائلة من أسر مرتزقته الإرهابيين قادمين من جرابلس في ريف حلب الشرقي وتم نقلهم عبر الأراضي التركية إلى المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن أغلبية العائلات من إدلب وريف حلب الشمالي وحماة وسيتم إسكانهم في منازل الأهالي الذين تم تهجيرهم من مدينة رأس العين وريفها.

ومنذ عدوانه على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي يعمد الاحتلال التركي ومرتزقته للاستيلاء على منازل الأهالي في مدينة رأس العين وريفها بغية إسكان عوائلهم الإرهابيين الذين يتم جلبهم من ريف حلب الشرقي وإدلب.