اللواء سلامي: إطلاق القمر “نور” يضيف أبعاداً جديدة للقدرتنا الدفاعية

أعلن اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي (نور) للأغراض العسكرية إنجاز استراتيجي يضيف أبعادا جديدة للقدرة الدفاعية لإيران.

وقال سلامي في تصريح له اليوم: بعد عملية إطلاق القمر الصناعي نور إن “هذا الإنجاز يعتبر قفزة في مجال المعلومات الاستراتيجية للقوة الدفاعية للحرس الثوري الإيراني وأظهر أننا نستطيع وفي أي مجال وباستخدام قدراتنا الذاتية تحقيق نجاحات ملحوظة تحظى بقبول العالم” مؤكدا أن حصول قوة دفاعية مقتدرة كحرس الثورة على التقنية الفضائية أمر ضروري للوصول إلى قدرات أكثر تطورا.

وأوضح سلامي أن الجيوش القوية اليوم لن تمتلك الخطة الدفاعية الشاملة ما لم تتواجد في الفضاء.