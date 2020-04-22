شكري يؤكد على ضرورة التصدي للإرهاب في سورية وداعميه

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون التأكيد على ضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية في سورية والأطراف الإقليمية الداعمة لها.

كما أكد شكري وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ عزم بلاده على مواصلة دفع جهود الحل السياسي للازمة في سورية استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبما يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري”ويعيد سورية إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية” مشيرا إلى أن الجانبين بحثا آخر مستجدات الأوضاع في سورية.

ودعا شكري خلال الاتصال إلى تضافر الجهود لدعم سورية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان شكري شدد خلال لقائه بيدرسون الشهر الماضي على ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سورية.

من جانبه استعرض بيدرسون الجهود المبذولة الرامية إلى دفع العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل للأزمة في سورية.