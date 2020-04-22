ضبط شخصين بحوزتهما 2 كغ من الحشيش المخدر بدمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على شخصين وضبط بحوزتهما 2 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر.

وبينت وزارة الداخلية في بيان لها أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق تمكن من خلال المتابعة الحثيثة من إلقاء القبض على شخصين في محلة “طريق مطار دمشق الدولي” على متن سيارة خاصة نوع “دايو سيلو” وبعد تفتيش السيارة تم العثور على 2 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة بشكل سري وميزان إلكتروني.

وأوضحت الوزارة انه وبالتحقيق مع الشخصين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها وبعد التدقيق بوضعهما تبين أنهما من أصحاب السوابق بجرائم السرقة وتسهيل الدعارة مشيرة إلى أنه تم حجز السيارة المذكورة في حين مازالت التحقيقات مستمرة معهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكان فرع مكافحة المخدرات بدمشق ألقى في الثالث من الشهر الجاري القبض على تسعة أشخاص من متعاطي المخدرات بدمشق وصادر كيلوغراما من مادة الحشيش بحوزتهم.