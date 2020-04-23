إحياء الذكرى الخامسة بعد المئة للإبادة الجماعية الأرمنية

“لنصل معاً لإحياء ذكرى شهداء الإبادة الأرمنية القديسين وطلب شفاعتهم ليعم الخير والسلام في الأرض ولشفاء مرضى وباء كورونا في العالم”

دعت مطرانية الأرمن الأرثوذكس في دمشق، ممثلة بسيادة المطران آرماش نالبنديان، مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وما حولها، إلى المشاركة في إحياء الذكرى الخامسة بعد المائة للإبادة الأرمنية، تلبية لدعوة قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني من مقره في إتشميازين –أرمينيا، وذلك في الساعة الثامنة (التاسعة بتوقيت أرمينيا) من مساء يوم الخميس 23 نيسان 2020 إطفاء أنوار المنازل وإيقاد الشموع بالتزامن مع قرع أجراس الكنائس الأرمنية في كل أنحاء العالم.

وكذلك إقامة قداس إلهي وصلاة لطلب شفاعة الشهداء القديسين، في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة، 24 نيسان الجاري، في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس في دمشق –باب شرقي.

وفي الساعة الحادية عشرة ( الثانية عشرة في توقيت أرمينيا من صباح يوم الجمعة الرابع والعشرين من نيسان 2020، دعت المطرانية للوقوف دقيقة صمت بالتزامن مع قرع أجراس الكنائس الأرمنية في كل أنحاء العالم.

البعث ميديا || ملده شويكاني