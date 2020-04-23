البيع بسعر التكلفة.. استجرار أربعين طناً من البطاطا في القنيطرة

في إطار تدخله الإيجابي وتأمين المواد من المنتج إلى المستهلك بسعر التكلفة استجر فرع اتحاد الفلاحين في القنيطرة والجمعية التسويقية للخضار والفواكه بالمحافظة أربعين طناً من مادة البطاطا لبيعها للمواطنين في قرى المحافظة.

وأشار غسان الطويل نائب رئيس فرع الاتحاد إلى استمرار حملة استجرار الخضار ومنها البطاطا، حيث تم حتى بالأمس استجرار أربعين طناً إضافة إلى استجرار خمسة أطنان من الخس تم بيعها مباشرة للمواطنين عن طريق الجمعية الفلاحية في بلدة خان أرنبة بسعر التكلفة.

ولفت الطويل إلى استمرار التسهيلات اللازمة للفلاحين عبر الجمعيات والروابط الفلاحية ولا سيما خلال الظروف الحالية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ورفد السوق المحلية بحاجتها من المنتجات الزراعية.