حل الخلافات الزوجية في العزل المنزلي

“كل الوقت خناق ونكد”، من الجمل التي نسمعها دائماً منذ تطبيق إجراءات العزل المنزلي وجلوس الزوجين في المنزل طوال اليوم، حيث زادت المشاجرات والمشاكل الزوجية، وحسب ما ذكره موقع psychologytoday فإن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها الزوجان للحد من الخلافات الزوجية بينهما وهي:

1- عدم الوضوح اثناء الحديث يزيد من المشاكل الزوجية، لذلك عليك بالوضوح والصراحة عند الحديث مع شريك حياتك عن كل الأمور التي تضايقك منه واستغل فترة العزل المنزلي جلوسك في المنزل بالحديث معه، ولكن بأسلوب هادئ دون شجار أو استهتار بمشاعره.

2- ابتعد عن أسلوب اللوم والعتاب المستمر، فهي من أكثر الطرق استفزاز للطرف الآخر وتزيد من المشاجرات والخلافات الزوجية بينكم.

3- تحل بالصبر والهدوء عند الحديث مع شريك حياتك فالكثيرون يشعرون بحالة نفسية سيئة فكن انت العون والسند لشريك حياتك في فترة العزل المنزلي.

4-استغل فترة العزل المنزلي بتجديد الحب والرومانسية بينكم، فذلك يرفع من الحالة النفسية عند الطرفين ويحد من الخلافات الزوجية.

5-حاول أن تبتعد عن أسلوب التهديد أثناء الخلافات الزوجية فذلك يزيد من المشكلة.

6- استغل فترة العزل المنزلي بتغيير الروتين المعتاد واكتشفوا بعض من جديد، فذلك يحسن النفسية ويكسر الملل.

7- احترم وجهات النظر المختلفة عنك وتناقض بهدوء مع شريك حياتك فلكل منه آرائه ومعتقداته المهم ان تكون متفقين في أغلب الأمور وليست جميعها.