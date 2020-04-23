بيسكوف: لا دلائل أن الصين تخفي معلومات حول كورونا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم عدم وجود أي دلائل تشير إلى أن الصين تخفي معلومات حول فيروس كورونا.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم رداً على سؤال حول ما إذا كانت الصين قد أخفت معلومات عن فيروس كورونا المستجد في المرحلة الأولية ولم تتخذ تدابير في الوقت المناسب “لا نرى وجود أي حجج مؤكدة لمثل هذه التصريحات”.

وكان الرئيس الأمريكي الذي يواجه انتقادات حادة على خلفية تعامله مع فيروس كورونا حاول جاهداً إلقاء التهم على الصين ومنظمة الصحة العالمية في تفشى الوباء للتغطية على فشله في مواجهة انتشاره في بلاده والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأمريكيين.