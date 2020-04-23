ظريف: القوات الأميركية لا عمل لها بعيداً عن حدودها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن القوات العسكرية الأميركية الموجودة بمنطقة الخليج تقوم بأعمال استفزاز بحق الملاحين الإيرانيين في سواحل البلاد الجنوبية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن ظريف قوله في تغريدة له على تويتر اليوم: “القوات الاميركية لا شغل لها على بعد 7 آلاف ميل من حدودها بحيث تقوم باستفزاز ملاحينا في سواحلنا في الخليج”

وأشار إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا في صفوف قوات الجيش الأميركي ويتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب متابعة احتياجاتهم لا أن يطلق تهديدات.

إلى ذلك استدعت الخارجية الإيرانية سفير سويسرا راعي المصالح الأميركية في إيران وسلمته احتجاجاً شديد اللهجة على تهديدات البحرية الأميركية ووجودها المخل بالاستقرار عند السواحل الإيرانية.

بدوره أكد قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن رد إيران على أي تهديد في هذه المنطقة سيكون بحزم وسرعة وبصورة مؤثرة وقال إن أي تهديد لأمننا ومصالحنا القومية في مياه الخليج سيقابل برد مباشر وقاطع وسريع حيث أمرنا قواتنا البحرية باستهداف كل سفينة حربية أميركية تهدد زوارقنا وسفننا في الخليج.