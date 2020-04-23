اعتقال عريس في يوم زفافه!!

أوقفت السلطات الامنية الاردنية عريساً واثنين من اشقائه في مدينة اربد شمالي البلاد بتهمة مخالفة اوامر الحظر الشامل.

ووجهت السلطات الامنية في اربد رسالة محددة لجميع الاطراف توحي ضمنيا بان التجمع محظور حتى على اسطح المنازل.

واقام العريس حفلاً صغيراً على سطح بنايته ضم بعض الاقارب.

وقال تصريح امني ان عدد الموجودين على السطح بلغ 15 شخصاً وهو امر مخالف للتعليمات التي تسمح ب10 اشخاص فقط.

وهي المرة الاولى التي تتخذ فيها السلطات الاردنية اجراءات قانونية ضد تجمعات على الاسطح التي تعتبر المنفذ الوحيد لملايين الاردنيين وسط ضجر الحظر والعزل.