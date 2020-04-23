فاتي: «557345» تلميذاً وطالباً سجّلوا إلى امتحانات الشهادات العامة

تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية في توفير الفرص التعليمية للأبناء جميعهم، لاسيما للذين لم تسمح ظروفهم بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة خلال فترة التسجيل الأولى، فتحت الوزارة باب التسجيل لهم خلال يومي 20و21 نيسان الجاري.

مدير الامتحانات في الوزارة يونس فاتي قال: وصل عدد التلاميذ الطلاب المسجلين في الشهادات كافة لدورة 2020م الأولى في فترة استئناف التسجيل /12936/ طالباً وطالبة في المحافظات جميعها, منهم /5197/ تلميذاً لشهادة التعليم الأساسي, و/6045/ طالباً للثانوية العامة, و /18/ طالباً للثانوية الشرعية, و/1676/ طالباً للشهادة الثانوية المهنية، في حين وصل عدد الطلاب المسجلين في الشهادات كافة دورة 2020م الأولى خلال فترة التسجيل الأولى / 544409/ طلاب وطالبات في المحافظات جميعها, منهم /295948/ تلميذاً لشهادة التعليم الأساسي, و/203979/ طالباً للثانوية العامة, و/4499/ تلميذاً للإعدادية الشرعية, و /1806/ طالب للثانوية الشرعية, و/38177/ للثانوية المهنية.

وأضاف فاتي: وصل عدد الطلاب المسجلين في الشهادات جميعها دورة 2020م الأولى خلال فترتي التسجيل /57345/ طالباً وطالبة, في المحافظات جميعها, منهم/301145/ تلميذاً لشهادة التعليم الأساسي, و/210024/ طالباً للثانوية العامة, و/4499/ تلميذاً للإعدادية الشرعية, و/ 1824/للثانوية الشرعية, و/39853/طالباً للثانوية المهنية.