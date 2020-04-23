لأطفال التلاسيميا.. حملة تبرع بالدم في اللاذقية

في إطار الحملات التطوعية المتنوعة التي يطلقها الشباب لخدمة المجتمع قام فوج طوارئ مفوضية اللاذقية لكشاف سورية بمبادرة للتبرع بالدم بمشاركة ثمانين شاباً لصالح أطفال مرض التلاسيميا تحت عنوان (من القلب إلى القلب) وذلك في مركز نقل الدم باللاذقية.

وقال أحمد رضا عضو اللجنة المركزية للكشاف وقائد فوج الطوارئ أن الحملة تندرج ضمن أنشطة الفوج الذي تأسس مع بداية الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وجاءت لسد النقص في كميات الدم جراء انخفاض عدد المتبرعين في ظل الظروف الراهنة وحظر التجول.

ولفت رضا إلى مشاركة فوج الطوارئ في حملات التوعية بالتعاون مع مديرية الصحة ومنظمة الصحة العالمية من خلال توزيع بروشورات تثقيفية حول فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، إضافة إلى تنفيذ أعمال التعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنية.