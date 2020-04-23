مياه حلب: صيانة الشبكة في عدد من الأحياء المحررة من الإرهاب

يشمل استبدال خط المياه القديم بمنطقة الجزماتي المغذي لأحياء القاطرجي والشعار والجزماتي والذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الإرهاب، بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب تنفيذ مشروع لصيانة شبكة مياه الشرب في هذه الأحياء بكلفة تقديرية تبلغ مئتي مليون ليرة.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس يوسف كردية أن الخط بطول واحد ونصف كيلو متر وقطر ثلاثمئة ملم، لافتاً إلى أن أعمال التنفيذ تتم وفق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من خلال التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات.

بدوره أشار المهندس مصطفى عبد الوهاب رئيس شبكة مياه حلب إلى أن هدف المشروع هو استبدال القساطل التالفة من دوار الجزماتي إلى حي الشعار بقساطل جديدة من الفونت المرن بما يكفل زيادة الضغط في الشبكة لإيصال المياه إلى أحياء القاطرجي والشعار وظهرة عواد والميسر.

من جهته أوضح المهندس محمد عبدالله من قسم الصيانة في المؤسسة أن استبدال خط المياه يأتي استجابة لشكاوى المواطنين وإيصال المياه الصالحة للشرب لحي القاطرجي والأحياء المجاورة واستبدال التفريعات الواصلة للمنازل والتخلص من التسريبات ضمن الشبكة.