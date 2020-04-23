مير يوسفي: طهران لن ترضخ للتهديدات الأميركية

أكد المتحدث باسم مكتب ممثلية إيران في الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، أن بلاده لن ترضخ للتهديدات الأميركية ولن تتوانى عن بذل أي جهد في الدفاع عن حدودها.

حيث صرح لصحيفة “نيوزويك” الأميركية بأن إيران أثبتت أنها لن ترضخ للترهيب والتهديد ولن تتردد أبداً في الدفاع عن حدودها في مواجهة أي اعتداءات وفقاً للقوانين الدولية.

كما أضاف بأنه في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم وبالوقت الذي تركزت اهتمامات العالم كله على مكافحة هذا التهديد فإن السؤال المطروح هو ماذا يفعل الجيش الأميركي في مياه الخليج وعلى بعد 7 آلاف ميل من أراضيه.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أكد في وقت سابق اليومي جهوزية القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة أي تهديد مستقبلي.