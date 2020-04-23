30 مليون دولار من الصين لمنظمة الصحة العالمية

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، أن بلادها قررت التبرع بثلاثين مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمساندتها في المعركة العالمية ضد كورونا، مشيرة إلى أن التبرع يستهدف بشكل خاص تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول النامية.

ينغ لفتت إلى ن الصين تبرعت بالفعل بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في آذار الماضي.

من جهته، اعتبر جينغ شوانغ، المتحدث الآخر باسم الخارجية الصينية، أن هذا التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية.

حيث بين أن الصين تؤكد دائما أن التضامن هو السبيل الوحيد لمكافحة وهزيمة هذا الفيروس.

تبرع الصين يأتي بعد أن قطعت الولايات المتحدة عن منظمة الصحة أي تمويل، في ذروة المعركة العالمية التي تقودها هذه المنظمة الأممية ضد وباء كوفيد-19، واتهمتها بالتقصير في مواجهة فيروس كورونا.