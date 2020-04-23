سبب الإصابة بالإمساك أثناء فترة الحجر المنزلي

الإمساك من المشاكل الصحية المزعجة ويعاني البعض من هذه المشكلة بشكل متزايد أثناء البقاء في المنزل، حيث غير فيروس كورونا حياتنا اليومية في نواحٍ كثيرة ومنها عادات دخول دورة المياه، وهو ما أطلق عليه الخبراء والباحثون “إمساك الحجر الصحي”، في هذا التقرير نتعرف على سبب الإصابة بالإمساك أثناء العزل المنزلى، وفقاً لموقع “تايمز أوف إنديا”.

تبدأ المشكلة بإيقاع الساعة البيولوجية، وهي الساعة الطبيعية لجسمك، وهي عملية طبيعية في الدماغ تنظم دورة النوم والاستيقاظ، الإيقاع 24 ساعة، والقولون له إيقاعه اليومي الذي يمكن أن يعطله قلة النشاط البدني وقلة النوم وتغيير عادات الأكل والإجهاد وعدم وجود جدول نوم منتظم.

والبقاء في المنزل بسبب الوباء العالمي سيؤثر على الأرجح على كل من هذه العناصر، عدم التحرك بما فيه الكفاية، وتناول الوجبات السريعة، وتناول الكثير من الطعام، وعدم اتباع الروتين المعتاد، كل هذا سيقلل من حركة القولون (وهي العملية التي ينقبض بها القولون على التوالي لدفع البراز).

ماذا تفعل لحل مشكلة الإمساك أثناء العزل بالمنزل؟

حافظ على نشاطك:

ابدأ العمل في المنزل، قم ببعض المشي السريع في البلكونة أو أو حتى غرفة النوم، قم بتشغيل أغانيك المفضلة وقم بالرقص على إيقاعاتها.

يمكن أن تساعد التمارين المعتدلة الشدة لمدة 100 – 300 دقيقة في الأسبوع في تخفيف الإمساك.

راقب ما تتناوله:

هل العمل من المنزل يجعلك تتناول الكثير من الوجبات؟ هل مطبخك ملىء برقائق البطاطس وغيرها من الوجبات الجاهزة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فعليك التوقف عن نمط الحياة غير الصحي، وبدلاً من ذلك، أضف المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي لتخفيف الإمساك.

يساعد الطعام الغني بالألياف في علاج الامساك عن طريق زيادة الماء في البراز، مما يجعله أكثر نعومة وأسهل من خلال المرور عبر الأمعاء.

الألياف أيضاً تكثف البراز وتساعده على التحرك بسرعة، قم بتضمين الفواكه والبقوليات والخضروات الورقية والحبوب الكاملة والعدس والمكسرات في نظامك الغذائي اليومي.

رطب جسمك بالمياه:

ترطيب جسمك حتى عندما تكون في المنزل كل يوم له أهمية قصوى، اشرب الماء، ماء جوز الهند، العصير، ماء الديتوكس (ضع شرائح الليمون والخيار في لتر واحد من الماء). وابتعد عن الصودا، حيث يمكن للصودا المساهمة في الجفاف.