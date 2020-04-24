أمريكا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ 50 ألفاً

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الـ 50 ألفاً.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن 50031 شخصاً توفوا في البلاد جراء الفيروس فيما تم تسجيل 870 ألف إصابة مؤكدة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً من الوباء وشهدت وفاة 1376 خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يعد أحد أكبر الحصائل اليومية حول العالم.

ورغم الأرقام الكبيرة تتجهز عدة ولايات على غرار جورجيا وتكساس لإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية.

وقرر حاكم ولاية جورجيا براين كمب وهو من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فتح بعض المتاجر كصالات الرياضة والبولينغ والوشم وصالونات تصفيف الشعر والتجميل على أن تحترم قواعد أساسية كالتباعد الاجتماعي والحد من عدد الزبائن وتدابير أمان لضمان سلامة الموظفين.