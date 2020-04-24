الإصابات العالمية بفيروس كورونا تتجاوز 2.7 مليون

تجاوزت الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 2.7 مليون بارتفاع بلغ 80.3 ألف حالة خلال يوم وفق ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقالت الجامعة التي تعد مرجعا لتتبع انتشار الفيروس في العالم إن الجائحة أودت بحياة 190858 شخصا فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا على مستوى العالم.

ولم يطرأ أي تغير على قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس أو تسلسلها حيث جاءت الولايات المتحدة بالمركز الأول مع تسجيل 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة تلتها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا على التوالي.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة ليصل الإجمالي إلى 150383 بينما بلغ عدد الوفيات 5321 مع تسجيل 227 حالة جديدة.

وارتفع عدد الوفيات في نيوزيلندا جراء كورونا إلى 17 بعد إعلان وزارة الصحة عن حالة وفاة جديدة فيما بلغت الإصابات 1456 بتسجيل إصابتين جديدتين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كوريا الجنوبية أعلنت تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بكوفيد 19 ليرتفع العدد الكلي إلى 10708 بينما استقر عدد الوفيات عند 240.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن 1377 إصابة جديدة بالفيروس و32 حالة وفاة جديدة اليوم ليصل عدد الوفيات إلى 718 وإجمالي الحالات إلى 23077 فيما سجلت ميانمار 7 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 139 و5 وفيات.

وسجلت سنغافورة 897 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 12075 في حين بلغ عدد الإصابات في المالديف 110 دون ورود تقارير عن حالات وفاة.

وزارة الصحة المكسيكية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 11633 والوفيات إلى 1069 فيما سجلت الاكوادور 11 ألف إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 11183 والوفيات 560.

عربيا أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين في العاصمة الخرطوم فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل وفاة جديدة تضاف إلى حالة سابقة واستقرار الإصابات عند 60.

وسجلت الجزائر ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ 97 حالة جديدة ليبلغ الإجمالي 3007 كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليرتفع عدد الوفيات إلى 407.