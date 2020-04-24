24, 04, 2020 - 11:07 مساءً

الحرارة ادنى من معدلاتها.. والجو ماطر

محليات   167

توالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد والبرد في المنطقة الساحلية والشمالية ويحذر من تشكل السيول في الأودية والمنحدرات في تلك المناطق والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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