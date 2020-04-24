بوتين: كورونا أشد تأثيراً في الاقتصاد الروسي من الأزمة المالية العالمية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن فيروس كورونا أشد تأثيراً في الاقتصاد الروسي من الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع حول تطوير صناعة السيارات في روسيا إنه في تلك السنوات كانت هناك أزمة مالية عالمية والآن أصبح وباء فيروس كورونا يحد بشكل كبير من النشاط التجاري داخل روسيا في عدد من المجالات حيث بات الوضع أكثر تعقيداً.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 5849 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى أكثر من 68622 حالة.