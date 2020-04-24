شويغو: تشكيل مجموعة خاصة لوقاية الجيش الروسي من كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تشكيل قوة تضم 30 ألف عسكري مهمتها العمل على منع تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف الجيش الروسي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شويغو قوله خلال اجتماع اليوم أن المجموعة المذكورة معززة بأربعة آلاف من المعدات العسكرية والخاصة ومشيراً إلى أن العمل جار على نطاق واسع لوقاية القوات المسلحة الروسية من الفيروس مبيناً أن تنسيق جهود مكافحة كورونا في الجيش يتم عبر غرفة العمليات التابعة لوزارة الدفاع.

وكانت القوات المسلحة الروسية أطلقت الشهر الماضي اختباراً للتأكد من جاهزيتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.