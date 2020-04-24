24, 04, 2020 - 6:32 مساءً

موسكو تدعم دعوات الأمم المتحدة إلى هدنة عالمية مع استمرار الحرب على الإرهاب

سياسة-دولي   192

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين اليوم أن موسكو تدعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى “هدنة عالمية” في مناطق النزاع شرط ألا يؤثر ذلك في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.

وقال فرشينين لوكالة سبوتنيك: “نؤيد تماماً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة عالمية في مناطق الصراع الإقليمية وكعضو دائم في مجلس الأمن نحن على استعداد للمساهمة في تنفيذ هذه المبادرة المهمة” مضيفا: “لكن لا ينبغي أن تؤثر الهدنة في استمرار الحرب الحاسمة ضد التنظيمات الإرهابية التي حددتها منظمات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ولفت فرشينين إلى أنه في ظروف وباء فيروس كورونا تزداد أهمية إمكانيات الأمم المتحدة في تسوية الأزمات موضحا أنه في حالة انعدام إمكانية وصول الأدوية والرعاية الصحية لدى سكان “المناطق الساخنة” هناك احتمال أن ينهار الوضع الوبائي ويمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وفي وقت سابق دعا غوتيريس إلى وقف إطلاق النار في جميع نقاط النزاع بالعالم على خلفية تهديد فيروس كورونا المستجد.

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