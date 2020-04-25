إسبانيا.. 378 وفاة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم السبت، عن تسجيل 378 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 22902 وفاة.

وسجلت وزارة الصحة الإسبانية خلال اليوم الأخير 2944 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها 223759.

وتماثل 3353 شخصا للشفاء منذ أمس، وارتفع عدد المتعافين إلى 95708 أشخاص.

وتمثل حصيلة الوفيات الجديدة في إسبانيا اليوم ارتفاعا طفيفا مقارنة مع أرقام اليوم السابق (367 وفاة، أي أدنى حصيلة في البلاد منذ 21 مارس)، غير أن معدل الإصابات الجديدة شهد انخفاضا حادا بأكثر من 50% مقارنة مع أمس (6740 إصابة).

وتحتل إسبانيا القائمة الثانية والثالثة على التوالي في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث الإصابات والوفيات.