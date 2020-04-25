استلام (4128) طناً من الأقطان المحبوبة في محلج السلمية وحاج ملحة للتحديث

أوضح مدير محلج السلمية المهندس باسل الحموي في تصريحٍ خاص لـ”البعث ميديا” أن المحلج استلم 4128 طناً من الأقطان المحبوبة من فلاحي محافظتي الرقّة والحسكة منذ بداية عمليات الاستلام.

وتمّ توريد 1453 طناً من البذور الصناعية للشركات العامّة والخاصة، إضافة إلى توريد 168 طناً من البذور الصناعية من مواسم سابقة، فيما تم توريد 2700 طناً من بالات القطن المحلوج إلى شركتي الغزل والنسيج العامّة في اللاذقية وجبلة، مشيراً إلى أنّ المخلفات الثانوية للمحلج من (أتربة، وأوساخ، وقشور، وعيدان) يتم بيعها وتعود بالفائدة كعائد اقتصادي للمؤسسة العامّة للحلج وتسويق الأقطان، لافتاً إلى سير عملية استلام المحصول من المزارعين بشكل جيّد، دون مواجهة صعوبات في الشحن.

وأشاد الحموي بالدور الكبير الذي يقوم به العمال فعلى الرغم من قِدم آلات الحلج والبالغ عددها 4 والإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي إلا أنه بالمتابعة والصيانة مازال العمل مستمراً وبالطاقة القصوى، مضيفاً: أنه يعمل بالمحلج 167عاملاً (عمال دائمون، وعقود) والعمل يتم على ورديتين في المحلج صباحية من 6 – 2، وليلية من 6 – 10 .

وطالب العمال بتوزيع مكافآت كاستحقاق على عملهم الخطر والشاق في هذه المنشأة والتي لابدّ من تصنيف العمل فيها بالأعمال الخطرة.

كما طالب مدير المحلج بخط كهرباء مستقل وخارج خطوط التقنين، مؤكدا الحاجة إلى تحديث آلات الحلج القديمة جداً، إضافة إلى تزويد المحلج بسيارات خدمة.

جدير بالذكر أنّ منشأة المحلج وحدة اقتصادية واجتماعية باعتبارها تُعيل شريحة واسعة من الأُسر في المدينة وأريافها.

البعث ميديا || حماه – يارا ونوس