افتتاح العمل في مديريات النقل بعد 2 أيار القادم

أعلنت وزارة النقل عن دراسة للافتتاح التدريجي لمديريات النقل في المحافظات ذات الربط الشبكي وغيرها، على أن يتم تقديم الخدمات واحراء معاملات المركبات بعد تاريخ ٢-٥-٢٠٢٠.

وبحسب بيان للنقل نشر عبر صفحتها “فيسبوك”، يقتصر العمل على عدد محدد من المعاملات، وفق توزيع وأرقام لوحات على أيام محددة من كل أسبوع.

وشدد وزير النقل علي حمود بحسب البيان على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لتكون مرافقة للافتتاح وعودة العمل، والتركيز على المعاملات التي تخدم المواطنين والضروري جداً منها ، إضافةً إلى :

وأضاف البيان التشديد على التعقيم الشامل للمبنى والمداخل وأماكن توزع المراجعين والموظفين على مدار ساعات العمل، والالتزام بلبس الكمامة والكفوف للموظفين .

تضمن أيضا البيان الالتزام بنظام الدور ومسافة الأمان في الوقوف على النافذة، تعقيم كل مراجع يدخل المديرية من لحظة وصوله ، فرز عناصر خاصة بمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا .

ونوه البيان للمواطنين بالالتزام والتعاون في الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع، وعدم مراجعة المديريات قبل تاريخ ٢-٥-٢٠٢٠ .مشيراً إلى إمكانية انجاز المعاملات عن طريق الدفع الإلكتروني فقط .