الأرصاد الجوية: أمطار وسيول بالمنطقة الساحلية

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد والبرد في المنطقة الساحلية والشمالية محذرة من تشكل السيول في الأودية والمنحدرات في تلك المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة الى شديدة تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا بالساعة أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات ويستمر الجو غائماً جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على المناطق الغربية والجزيرة ويحذر من تشكل الضباب ليلاً على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …